Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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26.11.2026 10:55:23
Russian ornithologist jailed over small donations to Navalny's foundation
Sofia Rosenfeld has devoted her life to studying Arctic birds. A Russian court sentenced her to 3.5 years in a penal colony over donations to Navalny's foundation. Friends and family are fighting for her release.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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