Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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21.03.2026 12:43:19
Russian Orthodox Church makes inroads in Africa
The Russian Orthodox Church is slowly but surely gaining a foothold in Africa. Experts say Russia is using its expansion as a form of ideological soft power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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