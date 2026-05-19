Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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19.05.2026 17:35:20
Russian President Vladimir Putin in Beijing for talks with Chinese leader Xi Jinping
Russia’s president is in Beijing for a meeting with Chinese leader Xi Jinping, only days after a visit by Donald Trump. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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