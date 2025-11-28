Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
28.11.2025 22:19:14
Russian pro-Putin star gymnast Melnikova joins German club
TSV Tittmoning-Chemnitz have enlisted the services of Russian gymnast Angelina Melnikova, who has publicly backed Russian President Vladimir Putin and his war in Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
