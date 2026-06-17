Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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17.06.2026 07:15:20

Russian ship fires warning shots at British yacht in Channel

Russia's Defense Ministry fired at a boat that made a "dangerous approach." The incident took place outside of UK territorial waters in the English Channel south of the Isle of Wight.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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