Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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17.06.2026 09:07:20
Russian ship fires warning shots at British yacht in Channel
Russia's Defense Ministry fired at a boat that made a "dangerous approach." The incident took place outside of UK territorial waters in the English Channel south of the Isle of Wight.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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