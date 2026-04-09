Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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09.04.2026 16:03:21
Russian students duped into signing contracts with military
University students are being recruited to serve in drone units fighting Ukraine. They are offered lucrative contracts and promised they won't be sent to the front. Reports suggest those promises are not always kept.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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