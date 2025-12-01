Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
01.12.2025
Russian threats push Finland past EU deficit cap
Finland cut reliance on Russian energy and closed the shared border after the Ukraine war, erasing €12 billion in trade. The shocks deepened the Nordic nation's deficit, already strained by defense and welfare spending.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
