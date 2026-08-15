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Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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15.08.2026 13:51:21

Russians snap up new homes built on Ukraine 'graveyard'

Russia is constructing high-rises in the occupied Ukrainian city of Mariupol, on the sites of buildings it destroyed. Who's buying these properties? And what happened to the Ukrainians who used to lived here?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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