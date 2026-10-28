People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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28.10.2026 10:51:27
Russia's attacks on Ukraine's capital, Kyiv, are intensifying. DW asked people on the ground what life is like
Russia's attacks on the Ukrainian capital are hitting harder and more frequently, making 2026 one of the long war's bloodiest years for Kyiv. DW asked people on the ground what life is like.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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