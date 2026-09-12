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12.09.2026 17:59:27

Russia's drone war comes to Moldova and Romania

Incursions by Russian drones into Moldovan and Romanian airspace are increasingly common. This week the Ukrainian president's plane was stopped from taking off from Chisinau. Observers suspect the attacks are deliberate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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