LUKOIL Aktie
WKN DE: A1420E / ISIN: US69343P1057
|
29.01.2026 12:47:01
Russia’s Lukoil in Talks to Sell Some Assets to U.S. Investment Firm
The deal with Carlyle comes after the United States and the European Union imposed sanctions on Lukoil, putting a dent in the Kremlin’s oil revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!