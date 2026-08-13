1st Holdings Aktie
ISIN: JP3802270003
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13.08.2026 17:19:20
Russia's Putin angers Japan with 1st visit to Kuril Islands
Japan says it has summoned the Russian ambassador to "strongly protest" President Vladimir Putin's trip to the disputed Kuril Islands.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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