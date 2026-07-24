Click Aktie
WKN DE: A40G9H / ISIN: VGG2R09D1024
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24.07.2026 08:21:00
Russische Angreifer missbrauchen Zero-Click-Lücke in Zimbra
Russische Angreifer attackieren seit Juli 2025 westliche Regierungen und Einrichtungen durch eine Zero-Click-Lücke in Zimbra.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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