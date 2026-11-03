03.11.2026 14:24:38

Russische Angriffe auf Ukraine: Lettland will Sitzung des UN-Sicherheitsrats

RIGA (dpa-AFX) - Lettland fordert als Reaktion auf die jüngsten schweren russischen Angriffe auf die Ukraine eine außerordentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Das teilte Außenministerin Baiba Braze auf der Plattform X mit. Russland hatte zuvor die Ukraine erneut massiv bombardiert und mit Marschflugkörpern, Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Braze sprach von "entsetzlichen russischen Angriffen auf Zivilisten".

Lettland hat am 1. Januar 2026 erstmals für zwei Jahre einen befristeten Sitz als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat übernommen. Seit November hat das baltische EU- und Nato-Land nun turnusgemäß den monatlich wechselnden Vorsitz im mächtigsten UN-Gremium inne.

Lettland ist ein enger Partner und Unterstützer der Ukraine, die sich seit fast fünf Jahren gegen eine russische Invasion wehrt. Der Baltenstaat grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus./awe/DP/mis

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