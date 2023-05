Russische Besatzer melden Explosionen in ostukrainischem Luhansk

LUHANSK (dpa-AFX) - In der ostukrainischen Stadt Luhansk haben sich Angaben der russischen Besatzer zufolge zwei größere Explosionen ereignet. Die von Moskau in der annektierten Region eingesetzte Verwaltung warf der ukrainischen Armee am Freitag vor, Raketen auf die knapp 100 Kilometer von der Front entfernte Stadt abgefeuert zu haben. Unabhängige Bestätigungen dafür gab es zunächst keine. Kiew äußerte sich offiziell nicht zu den Vorwürfen. Auch in sozialen Netzwerken wurden Videos von einer hohen Rauchsäule geteilt. Berichten zufolge sollen Industrieanlagen gebrannt haben. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet./haw/DP/zb