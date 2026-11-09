09.11.2026 06:20:38

Russische Drohnen treffen Krementschuk und Odessa

KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen gegen ukrainische Städte sind am Abend in Krementschuk in der Oblast Poltawa mindestens vier Menschen verletzt worden. Bei der Attacke seien ein Wohngebäude sowie ein Hotel beschädigt worden, teilte der regionale Militärverwalter Vitali Djakiwnytsch auf Telegram mit. Aus den schwer beschädigten Gebäuden seien 15 Menschen gerettet worden.

In der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine griff das russische Militär mit Drohnen Stromverteiler und andere Objekte der Energieversorgung an. Dies habe Ausfälle in der Stromversorgung verursacht, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram mit. Reparaturtrupps seien bereits im Einsatz. "Trotz ständiger Luftangriffswarnungen tun die Energieversorger alles in ihrer Macht Stehende, um die Stromversorgung für die Bevölkerung so schnell wie möglich wiederherzustellen."

Die Ukraine verteidigt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion. Das russische Militär greift seit Kriegsbeginn jeweils im Herbst und Winter bevorzugt Energieanlagen in der Ukraine an, um die Zivilbevölkerung unter Druck zu setzen./cha/DP/zb

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