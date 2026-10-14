14.10.2026 14:33:38

Russische Drohnenangriffe: Tote im westukrainischen Luzk

LUZK (dpa-AFX) - Durch russische Drohnenangriffe sind in der westukrainischen Großstadt Luzk mindestens vier Menschen getötet worden. Etwa ein Dutzend weitere Menschen sei verletzt worden, teilte die Polizei des Gebiets Wolhynien in sozialen Netzwerken mit. Ein Lebensmittelgeschäft sei in Brand geraten und ein nicht näher bezeichnetes Gebäude im Stadtzentrum beschädigt worden. Luzk ist etwas mehr als 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/mis

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