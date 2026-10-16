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16.10.2026 10:24:38
Russische Drohnenangriffe: Tote in Charkiw
CHARKIW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen sind in der ostukrainischen Stadt Charkiw mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Mann habe reanimiert werden können, teilte der Gouverneur des Gebiets bei Telegram mit. Sein Zustand sei kritisch. Insgesamt gebe es 14 Verletzte. Moskau attackierte demnach mehrere Stadtteile.
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg./ksr/DP/jha
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