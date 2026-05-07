07.05.2026 11:18:38

Russische Luftangriffe trotz Kiewer Waffenruhe

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Armee greift die Ukraine nach Angaben des Kiewer Militärs weiter mit Kampfdrohnen an. Die ukrainische Luftwaffe warnte in den Vormittagsstunden vor feindlichen Drohnen über den Gebieten Odessa, Cherson und Mykolajiw im Süden sowie über Sumy im Norden. Außerdem sei eine ballistische Rakete auf die Industriestadt Dnipro abgefeuert worden. Der dortige Militärgouverneur Olexander Hanscha berichtete auf Telegram von einem Brand und Schäden an einem Lebensmittelbetrieb.

Russland ignorierte damit weiterhin eine von der Ukraine einseitig ausgerufene Waffenruhe seit Mittwoch. Allerdings hat auch die ukrainische Armee in der Nacht auf Donnerstag Russland wieder mit einer großen Zahl an Drohnen attackiert.

Ukrainische Luftwaffe zählte 102 russische Drohnen

In der Nacht auf Donnerstag ortete die ukrainische Luftwaffe 102 russische Drohnen, von denen 92 abgefangen worden seien. Einschläge habe es an sechs Stellen gegeben. Verletzte wurden unter anderem aus Charkiw und Cherson gemeldet.

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem verheerenden Krieg. Das russische Verteidigungsministerium hat eine zweitägige Waffenruhe ab Tagesanbruch am Freitag angekündigt. Sie soll während der Feiern zum Andenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg einschließlich der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau am Samstag gelten./fko/DP/zb

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