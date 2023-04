Russische Raiffeisenbank reduziert Außenwerbung in Moskau

Arbeiter haben am Freitag den bekanntesten Werbeschriftzug der russischen Raiffeisenbank in Moskau demontiert. Die RBI-Tochter begründete die Maßnahme gegenüber der russischen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "Forbes" mit dem "aktuellen Bedarf an Unterstützung für die Erkennbarkeit der Marke". "Wir haben die Entscheidung gefällt, zum gegebenen Zeitpunkt Verträge für einen Teil der Dachkonstruktionen nicht zu verlängern", zitierte das Medium die Pressestelle der Bank.

Der Abbau der Dachkonstruktion mit dem Raiffeisen-Logo sowie dem Schriftzug "Raiffeisenbank" am zentralen Kaluschskaja Ploschtschad war Freitagnachmittag zunächst durch ein Video eines auf Stadtgeschichten spezialisierten Telegram-Kanals bekannt geworden. Der Kanal "Achtung, Moskau" brachte den Vorgang dabei mit der kürzlichen Ankündigung von Raiffeisen Bank International in Verbindung, einen Verkauf oder eine Ausgliederung ihrer russischen Tochterbank anzustreben.

hgh/ivn

