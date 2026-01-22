22.01.2026 15:53:38

Russische Schattenflotte? Frankreichs Marine stoppt Tanker

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker angehalten und überprüft. Das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren, und sei mit internationalen Sanktionen belegt, teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X mit. Die Justiz habe Untersuchungen eingeleitet. Der Tanker sei umgeleitet worden.

Der Einsatz erfolgte Macron zufolge im Mittelmeer und in Absprache mit mehreren Verbündeten. "Die Aktivitäten der Schattenflotte tragen zur Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine bei." Bereits im Oktober hatte Frankreich ein Schiff aufgebracht, das verdächtigt wurde, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/mis

