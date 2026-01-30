|Musk-Konzern kontaktiert
|
30.01.2026 08:50:38
Russische Starlink-Drohnen: Ukraine sucht mit SpaceX nach Gegenmaßnahme
Den Berichten zufolge waren die Fluggeräte direkt über die von SpaceX bereitgestellte Internetverbindung steuerbar. Damit seien sie in der Lage, besonders niedrig zu fliegen und können sich unbemerkt von der Flugabwehr Zielen nähern. Am Montag kreiste bei Tageslicht eine derartige Drohne bereits mehrere Minuten über dem Zentrum der Hauptstadt Kiew, ohne dass Luftalarm ausgelöst wurde. Die Dreimillionenstadt ist über 180 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und mit modernen westlichen Flugabwehrsystemen und Radaren ausgestattet.
Fedorow fügte in seinem Beitrag hinzu: "Westliche Technologien sollen auch weiter der demokratischen Welt dabei helfen, die zivile Bevölkerung zu verteidigen und nicht für Terror und die Vernichtung friedlicher Städte genutzt werden." Er erinnerte dabei daran, dass Starlink-Systeme seit Kriegsbeginn "äußerst wichtig" für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine geworden seien. Das osteuropäische Land wehrt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.
/ast/DP/he
KIEW (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.