Musk-Konzern kontaktiert 30.01.2026 08:50:38

Russische Starlink-Drohnen: Ukraine sucht mit SpaceX nach Gegenmaßnahme

Russische Starlink-Drohnen: Ukraine sucht mit SpaceX nach Gegenmaßnahme

Nach Berichten über russische Drohnen mit Starlink-Satellitenverbindung hat das ukrainische Verteidigungsministerium den US-amerikanischen Raumfahrtkonzern SpaceX von Milliardär Elon Musk kontaktiert.

"Ich bin der Präsidentin von SpaceX, Gwynne Shotwell, und besonders Elon Musk für die schnelle Reaktion und den Beginn der Arbeiten an der Lösung des Problems dankbar", schrieb Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow bei Telegram. Zuvor waren mehrere russische Drohnen unerwartet über ukrainischen Städten aufgetaucht.

Den Berichten zufolge waren die Fluggeräte direkt über die von SpaceX bereitgestellte Internetverbindung steuerbar. Damit seien sie in der Lage, besonders niedrig zu fliegen und können sich unbemerkt von der Flugabwehr Zielen nähern. Am Montag kreiste bei Tageslicht eine derartige Drohne bereits mehrere Minuten über dem Zentrum der Hauptstadt Kiew, ohne dass Luftalarm ausgelöst wurde. Die Dreimillionenstadt ist über 180 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und mit modernen westlichen Flugabwehrsystemen und Radaren ausgestattet.

Fedorow fügte in seinem Beitrag hinzu: "Westliche Technologien sollen auch weiter der demokratischen Welt dabei helfen, die zivile Bevölkerung zu verteidigen und nicht für Terror und die Vernichtung friedlicher Städte genutzt werden." Er erinnerte dabei daran, dass Starlink-Systeme seit Kriegsbeginn "äußerst wichtig" für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine geworden seien. Das osteuropäische Land wehrt sich mit westlicher Hilfe seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.

/ast/DP/he

KIEW (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Saxo Banks Prognose für 2026: SpaceX IPO könnte Weltraumwirtschaft neu beleben
Börsen-Absage von SpaceX-Aktie? Warum Top-Investoren nicht mehr an ein klassisches IPO glauben
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos erhöht Druck auf Musks Starlink

Bildquelle: SpaceX
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:43 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
22:39 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen