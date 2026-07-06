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06.07.2026 12:42:38
Russischer Angriff: Opferzahl im Kiewer Umland steigt
KIEW (dpa-AFX) - Nach einem russischen Raketenangriff ist die Zahl der Toten in der Satellitenstadt Wyschnewe am Westrand von Kiew auf fünf gestiegen. Weitere 21 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Zivilschutz bei Telegram mit. Zuvor mussten den Angaben nach über 600 Menschen aus Sicherheitsgründen aus Wyschnewe evakuiert werden. Videos, die unter anderem vom Internetportal "Hromadske" veröffentlicht wurden, zeigten Folgeexplosionen mutmaßlich von gelagerter Munition nach dem Einschlag einer russischen Rakete.
In der Nacht griff das russische Militär Ziele in Kiew und im Umland mit Drohnen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern an. Mehr als ein Dutzend Zivilisten wurden dabei getötet. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha
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