Russischer Drohnenangriff: Zwei Tote und viele Verletzte

SCHYTOMYR (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Russland habe ein Gebäude der Nationalpolizei in Schytomyr attackiert, teilte die Nationalpolizei mit. Zwei Polizisten seien ums Leben gekommen und mindestens 20 Menschen verletzt worden. Russland habe bei dem Angriff Drohnen mit Düsenantrieb eingesetzt. Es sei zu einem Brand auf dem Dach und im vierten Stock gekommen. Die Ukraine verteidigt sich seit knapp viereinhalb Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/he