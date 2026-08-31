31.08.2026 17:21:39

Russischer Finanzminister nimmt an G20-Treffen teil

ASHEVILLE (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs nimmt ein russischer Finanzminister vor Ort an einem Treffen der G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer teil. Finanzminister Anton Siluanow ist derzeit in Asheville (North Carolina), wo auf Einladung der gastgebenden US-Amerikaner darüber gesprochen wird, wie die Wirtschaft wieder in Schwung kommen kann.

Zuletzt hatte sich Siluanow im April 2022 per Video zum Treffen der Finanzminister zugeschaltet. Viele westliche Minister verließen aus Protest den Raum, der damalige deutsche Finanzminister Christian Lindner dagegen blieb und antwortete mit der Gruppe der G7-Staaten auf die Rede des Russen.

Anders als der Finanzminister nimmt der russische Außenminister Sergej Lawrow regelmäßig an Treffen im G20-Kreis teil, zuletzt im Februar 2025 in Südafrika und 2024 in Brasilien. Bei den Ministertreffen wird der große Gipfel der Staats- und Regierungschefs vorbereitet.

Bei diesen Gipfeln waren die Russen zuletzt nicht auf höchster Ebene, sondern nur mit Kremlbeamten vertreten. Präsident Wladimir Putin nahm zuletzt 2019 an einem Gipfeltreffen teil. Das könnte sich womöglich ändern: US-Präsident Donald Trump äußerte sich zuletzt grundsätzlich positiv zu einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten am Gipfel diesen Dezember in Miami. "Wenn er käme, wäre es wahrscheinlich ziemlich hilfreich", sagte Trump. "Ich bin der Meinung, dass man mit jedem reden sollte."/tam/DP/he

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