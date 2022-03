Russischer Logistikkonzern weicht auf chinesischen Yuan aus

Shanghai (Reuters) - Der russische Transport- und Logistikkonzern Fesco akzeptiert wegen der internationalen Sanktionen gegen Russland chinesische Yuan von ihren Kunden.

Zudem könnten alle Abrechnungen und Zahlungen in russischen Rubel wie gewohnt ablaufen, hieß es in einer am Mittwoch bekanntgewordenen Erklärung des Unternehmens. Darüber hinaus würden "verschiedene alternative Zahlungsmöglichkeiten" für Euro- und Dollar-Transaktionen angeboten. Fesco betreibt Häfen, Terminals und Schiffsflotten. Alle Logistikdienstleistungen auf bestehenden Routen würden in vollem Umfang erbracht. Man trage zum wachsenden Handel zwischen Russland und asiatischen Ländern bei.

Der Westen schließt die russische Wirtschaft wegen des Einmarsches in die Ukraine vom globalen Finanzsystem Swift aus. Er drängt internationale Unternehmen dazu, das Geschäft mit Russland herunterzufahren. Viele Schwellenländer beteiligen sich allerdings nicht an den Aktionen, darunter China. Die russische Landeswährung Rubel hat wegen der Sanktionen massiv an Wert verloren.