Russland - Fregatte mit Hyperschall-Rakete fährt Richtung Atlantik

Moskau (Reuters) - Russland hat nach eigenen Angaben eine Fregatte mit Hyperschall-Marschflugkörpern Richtung Atlantik entsandt.

"Ich wünsche der Besatzung des Schiffes viel Erfolg bei ihrem Dienst zum Wohle des Vaterlandes", sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dem Fregatten-Kommandanten Igor Krochmal. Schoigu erklärte, die "Gorschkow" werde in den Atlantik, den Indischen Ozean und das Mittelmeer fahren. Sie sei in der Lage, "den Feind zu Wasser und zu Lande punktgenau und schlagkräftig zu bekämpfen". Die Geschosse vom Typ Zircon könnten jedes Raketenabwehrsystem überwinden. Sie würden mit neunfacher Schallgeschwindigkeit fliegen und hätten eine Reichweite von über 1000 Kilometern.

Russland, China und die Vereinigten Staaten befinden sich derzeit in einem Wettlauf um Hyperschallwaffen.

(Bericht von Guy Falconbridge, geschrieben von Ralf Bode, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)