Russland - Könnten Erdgas-Versorgung über Nord Stream 1 kappen

Dublin (Reuters) - Russland könnte Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak zufolge die Erdgasversorgung über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland kappen.

Ein derartiges Embargo wäre angesichts der "unbegründeten Anschuldigungen gegen Russland bezüglich der Energiekrise in Europa und des Verbots von Nord Stream 2" gerechtfertigt, erklärte Nowak am Montagabend im staatlichen Fernsehen. Zwar habe sich seine Regierung bislang nicht dazu entschieden. "Aber europäische Politiker drängen uns mit ihren Erklärungen und Anschuldigungen gegen Russland in diese Richtung." Nowak warnte zudem davor, Öl-Importe aus Russland zu verbieten. Dies würde zu einem unberechenbaren Preisanstieg führen: "Es wären 300 Dollar je Barrel, wenn nicht mehr."

Nord Stream 1 ist seit etwa einem Jahrzehnt ein wichtiger Strang für die deutsche Gasversorgung. Die Pipeline lauft von Russland aus durch die Ostsee bis Mecklenburg-Vorpommern. Die EU bezieht 45 Prozent ihres importierten Erdgases aus Russland. Aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf geht hervor, dass die EU-Staaten eine größere Unabhängigkeit von russischer Energie anstreben. Die USA diskutieren ihrerseits über ein Stopp von Öl-Importen aus Russland. Der Öl-Preis stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren von über 139 Dollar je Barrel (159 Liter).