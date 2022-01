Russland - Üben bei Manöver in Belarus Abwehr eines Angriffs von außen

Moskau (Reuters) - Russland und Belarus wollen bei ihren gemeinsamen Militärübungen in der Nähe der belarussischen Grenzen zur Ukraine und zu den Nato-Mitglieder Polen und Litauen den Fokus nach eigenen Angaben auf Abwehrmanöver legen.

Ziel sei eine "Feinabstimmung der Aufgaben zur Unterdrückung und Abwehr externer Aggression während eines Verteidigungseinsatzes", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag. Außerdem gehe es um Terrorismusbekämpfung und den Schutz der Interessen von Russland und Belarus. Am Montag trafen erste Soldaten und militärisches Gerät aus Russland in der Ex-Sowjetrepublik ein. Nach Angaben des belarussischen Verteidigungsministeriums ist das Manöver bis zum 20. Februar angesetzt. Russland hat an seiner Grenze zur Ukraine bereits rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Im Westen befürchtet man eine Invasion der Ukraine, die Regierung in Moskau weist solche Bedenken zurück.