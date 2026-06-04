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WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

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04.06.2026 16:08:00

Russland: Moskau verhängt Einreisesperre gegen fünf Briten wegen Krypto-Recherche

Russland verhängt eine Einreisesperre gegen fünf Briten. Darunter ist der Jugendliche Alexander Browder. Er untersucht, wie Moskau Kryptowährung nutzt, um Sanktionen zu umgehen. Und tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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