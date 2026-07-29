Sberbank Pref Aktie
WKN: 902955 / ISIN: RU0009029557
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29.07.2026 16:41:00
Russland: Sberbank fürchtet Kreditausfälle nach ukrainischen Angriffen auf Online-Händler
Mit Luftangriffen zerstörte die Ukraine mehrere Lager des russischen Amazon-Konkurrenten Wildberries. Die Störungen haben jetzt handfeste Konsequenzen. Die wichtigste Bank des Landes erwartet neue Probleme – und weniger Wachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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