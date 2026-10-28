Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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28.10.2026 08:26:57
Russland-Abschreibung drückt Kranhersteller Palfinger in die Verlustzone
Die Wertberichtigung russischer Vermögenswerte und weitere Bewertungseffekte drückten das Konzernergebnis auf minus 61,5 Millionen EuroWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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