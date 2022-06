Russland droht US-Medien in Moskau mit strengsten Maßnahmen

(Reuters) - Das russische Außenministerium hat die Leiter der Moskauer Büros aller US-Medien vorgeladen und mit Einschränkungen gedroht.

Die Journalisten würden Montag in dem Pressezentrum des russischen Außenministeriums erwartet, erklärte Pressesprecherin Maria Sacharowa am Freitag. Ihnen sollten die Folgen der "feindseligen" Haltung ihrer Regierung gegenüber russischen Medien erläutert werden. "Wenn die Arbeit der russischen Medien - Betreiber und Journalisten - in den Vereinigten Staaten nicht normalisiert wird, werden strengste Maßnahmen erfolgen", sagte Sacharowa.

Nach einem kürzlich verabschiedeten Gesetz kann die Staatsanwaltschaft ausländische Medienbüros schließen, wenn ein Land sich "unfreundlich" gegenüber russische Medien verhält. Zuvor hatten Internetkonzerne sowie westliche Länder Verbote gegen von dem russischen Staat unterstützte Medien verhängt. In Deutschland gingen Behören gegen den russischen Sender RT vor.

