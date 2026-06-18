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18.06.2026 06:08:38
Russland feuert mehrere ballistische Raketen auf Kiew
KIEW (dpa-AFX) - Das russische Militär hat mehrere Raketen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert. "Der Feind greift die Hauptstadt mit ballistischen Raketen an", teilte der Militärgouverneur der Hauptstadt Kiew, Tymur Tkatschenko, bei Telegram mit. In der Innenstadt waren mehrere Explosionen zu hören, berichtete ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa. Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge flogen mindestens zwei Raketen in Richtung der Dreimillionenstadt, eine war auf das zentralukrainische Gebiet Poltawa gerichtet.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/stk
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