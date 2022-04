Russland gibt Eroberung von Stahlwerk in Mariupol auf und riegelt ab

(Reuters) - Russland gibt den Plan auf, das belagerte Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu erstürmen.

Einen entsprechenden Befehl erteilte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Stattdessen solle das riesige Werksgelände von Asowstal hermetisch abgeriegelt werden. "Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig", sagte Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Schoigu im Kreml. "Ich befehle Ihnen, es abzubrechen." Stattdessen sollten russische Truppen das Gelände blockieren. Noch nicht einmal eine Fliege dürfe unentdeckt auf das Aareal gelangen. Den noch auf dem Werksgelände befindlichen ukrainischen Soldaten sagte Putin zu, dass sie mit dem Leben davon kämen, sollten sie sich ergeben. Sie würden mit Respekt behandelt.

Zuvor hatte Schoigu Putin mitgeteilt, dass sich noch etwa 2000 ukrainische Soldaten auf dem Gelände aufhielten. 1478 Kämpfer hätten sich bereits ergeben. Insgesamt sei die Lage in Mariupol ruhig. Zivilisten könnten in die Stadt zurückkehren. Schoigu erklärte zudem, Russland habe Mariupol unter Kontrolle.

Die Stadt am Asowschen Meer gilt als strategisch wichtig. Sie liegt zwischen den pro-russischen, selbst ernannten Volksrepubliken von Luhansk und Donezk und der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim. Russland hatte der Ukraine in den vergangenen Tagen mehrfach Ultimaten zur Kapitulation in Mariupol gestellt. Die Ukraine ließ sie verstreichen.

Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Die russische Führung bezeichnet die Invasion in das Nachbarland als militärischen Sondereinsatz, der der Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine sowie dem Schutz Russlands diene. Die Ukraine und der Westen dagegen sprechen von einem nicht provozierten Angriffskrieg. Zuletzt konzentrierte sich das russische Militär auf die Eroberung von Gebieten im Süden und im Osten der Ukraine. Ein Hauptziel dabei war die Einnahme Mariupols.