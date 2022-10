Russland greift Kiew an - Vergeltung für Krim-Brücke

(Durchgehend neu)

- von Max Hunder und Jonathan Landay

Kiew (Reuters) - Erstmals seit den frühen Kriegstagen im Februar hat Russland wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Angriffen im Visier.

Am Montagmorgen wurde die Millionenstadt im Berufsverkehr von mehreren Explosionen erschüttert. Laut Rettungskräften gab es Tote und Verletzte. Die Regierung in Moskau reagierte mit dem Raketenbeschuss offenbar auf die Explosion am Wochenende an der einzigen Brücke, die die annektierte ukrainische Halbinsel Krim mit dem russischen Kernland verbindet.

"Die Hauptstadt wird von den russischen Terroristen angegriffen", schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in sozialen Medien. Die Angriffe konzentrierten sich demnach auf die Innenstadt sowie den Stadtteil Solomjanskyj, Luftsirenen ertönten, die Menschen brachten sich soweit wie möglich in Schutzkellern in Sicherheit. Rauchwolken waren über der Stadt zu sehen. An einem Verkehrsknotenpunkt standen zerbombte Autos. "Die Hauptstraßen von Kiew sind von Sicherheitskräften gesperrt worden, die Rettungskräfte sind im Einsatz", schrieb Klitschko. Laut den Rettungskräften gab es Tote und Verletzte, Zahlen wurden zunächst nicht genannt.

Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine wurden am Montagmorgen Explosionen gemeldet. Es habe Detonationen in Lwiw und Ternopil gegeben, meldeten ukrainische Medien. Betroffen sei auch Dnipro im Zentrum. Die ukrainische Stadt Saporischschja, in deren Nähe Europas größtes Atomkraftwerk liegt, wurde in der Nacht erneut von Raketen beschossen. "Infolge eines Raketenangriffs im Zentrum von Saporischschja wurde erneut ein mehrstöckiges Wohnhaus zerstört", schrieb der Gouverneur der Region, Oleksandr Staruchin, in der Messaging-App Telegram. "Es gibt Verletzte."

"EIN TERRORISTISCHER AKT"

Russlands Präsident Wladimir Putin machte am Sonntag die Ukraine für die Explosion auf der Krim-Brücke verantwortlich. "Es gibt keinen Zweifel. Dies ist ein terroristischer Akt, der darauf abzielt, eine wichtige zivile Infrastruktur zu zerstören", sagte Putin in einem Video auf dem Telegram-Kanal des Kremls. Der Anschlag sei vom ukrainischen Geheimdienst geplant, ausgeführt und angeordnet worden. Am Samstag war es zu einer schweren Detonation auf der für Russland strategisch äußerst wichtigen Verbindungsbrücke vom Festland zur annektierten Halbinsel Krim gekommen. Dabei wurde die Brücke mit Straßen- und Zugverkehr erheblich beschädigt.

Die 19 Kilometer lange Brücke führt über die Straße von Kertsch, eine Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Das Prestigeprojekt Putins war 2018 vier Jahre nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim eröffnet worden. Für Moskaus Kriegseinsatz in der Ukraine spielt die Brücke eine entscheidende Rolle, denn über sie wird vom russischen Festland ein erheblicher Teil des Nachschubs für die Soldaten auf der Krim und in der größtenteils besetzten südukrainischen Region Cherson geliefert. Die Krim war in den vergangenen Monaten wiederholt Ziel ukrainischer Gegenangriffe. Unter anderem war dabei ein wichtiger Flugplatz getroffen worden.

KÄMPFE IM OSTEN

Die ukrainische Regierung hat sich zu dem Angriff bislang nicht bekannt, hat aber offen Sympathien für die Tat erkennen lassen. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew forderte den Tod der "Terroristen", die dafür verantwortlich seien. Das sei das, was die russische Bevölkerung jetzt erwarte, wurde Medwedew von der amtlichen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Laut russischem Chefermittler Alexander Bastrjkin explodierte ein Lastwagen auf der Brücke. Das Fahrzeug sei zuvor in Bulgarien, Georgien, Armenien, Nordossetien und in der russischen Region Krasnodar unterwegs gewesen. Offensichtlich seien auch Russen und ausländische Staaten an der Planung beteiligt gewesen, sagte Bastrjkin.

In der Ost-Ukraine rückten die russischen Truppen britischen Angaben zufolge weiter auf die strategisch wichtige Stadt Bachmut vor. "Russland räumt seinen eigenen offensiven Operationen im zentralen Donbass-Sektor, insbesondere in der Nähe der Stadt Bachmut, weiterhin hohe Priorität ein", twitterte das Verteidigungsministerium in London im Rahmen seines täglichen Lageberichts. In der vergangenen Woche seien die russischen Streitkräfte bis zu zwei Kilometer auf Bachmut herangerückt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende erklärt, dass ukrainische Truppen in der Nähe der Stadt in sehr schwere Kämpfe verwickelt seien. Bachmut liegt an einer Hauptstraße, die die Städte Slowjansk und Kramatorsk in der Industrieregion Donbass verbindet.

(Reuters-Büros; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Sabine Ehrhardt; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)