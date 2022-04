Russland hat angeblich dutzende Militärobjekte in Ukraine zerstört

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei neuen Raketenangriffen in der Ukraine mehrere Dutzend weitere Militärobjekte zerstört. Demnach wurde nahe der Handels- und Industriestadt Krementschuk, rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew, am Samstagmorgen ein Benzin- und Diesellager vernichtet. Aus dem Lager seien die ukrainischen Truppen im Zentrum und im Osten des Landes mit Treibstoff versorgt worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau.

Zudem seien zwei Militärflugplätze außer Gefecht gesetzt worden - nahe der Stadt Poltawa und in der Nähe von Dnipro (früher Dnipropetrowsk). Insgesamt seien innerhalb eines Tages 67 militärische Objekte zerstört worden, darunter auch Munitionslager, sagte der Generalmajor. Zudem seien zwei Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 sowie 24 Drohnen abgeschossen worden. Diese Angaben waren von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen.

Nach Darstellung Konaschenkows werden die Raketen von Kriegsschiffen und von Flugzeugen abgefeuert. Russlands Präsident Wladimir Putin begründet seinen am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch damit, die vermeintlich vom Westen aufgerüstete Ukraine entmilitarisieren zu wollen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte im US-Fernsehen abermals Waffen, darunter Kampfflugzeuge und Flugzeugabwehr-Raketensysteme./mau/DP/nas