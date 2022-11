Russland hofft bei Gefangenenaustausch mit USA auf Übergabe von Waffenhändler

London (Reuters) - Russland hofft bei einem Gefangenenaustausch mit den USA auf die Übergabe des verurteilten russischen Waffenhändlers Viktor Bout.

Die beiden Staaten prüfen derzeit einen Austausch, der neben dem als "Händler des Todes" bekannten Bout die in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilte und inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner umfassen könnte. Russland und die USA arbeiteten über einen extra eingerichteten Kanal, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Viktor Bout gehört zu denen, die diskutiert werden, und wir rechnen sicherlich mit einem positiven Ergebnis." Für beide Staaten wäre es höchst ungewöhnlicher Gefangenenaustausch.

Griner wurde in Russland wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt. Unlängst wurde die zweimalige Olympiasiegerin in eine Strafkolonie rund 500 Kilometer südöstlich von Moskau verlegt. Bei ihrem Prozess sagte Griner, die in der US-Nebensaison Basketball für ein russisches Team spielte, dass sie Cannabis zur Linderung von Sportverletzungen verwendet habe. Sie habe aber nicht gegen das Gesetz verstoßen wollen.

Der heute 55-jährige Bout wurde 2008 in Bangkok in Zusammenhang mit mehreren Vergehen beim Waffenhandel festgenommen. Er wurde von Thailand an die USA ausgeliefert und dort 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Seither bemüht sich Russland um seine Freilassung. Fast zwei Jahrzehnte lang galt Bout als einer der berüchtigsten Waffenhändler der Welt. Er verkaufte Rüstungsgüter an sogenannte Schurkenstaaten, Rebellengruppen und regionale Kriegsherren in Afrika, Asien und Südamerika. Weil er ein Meister darin war, Sanktionen zu umgehen, wurde er "Händler des Todes" und "Sanktionenknacker" genannt.

Am 5. August erklärten die USA und Russland, sie seien bereit, einen Gefangenenaustausch zu diskutieren - einen Tag, nachdem Griner von einem russischen Gericht verurteilt worden war.

(Bericht von: Guy Faulconbridge, Caleb Davis; geschrieben von Sabine Ehrhardt. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)