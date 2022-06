Russland kämpft um völlige Kontrolle über Sjewjerodonezk

- von Pavel Polityuk und Max Hunder

Kiew/Lwiw (Reuters) - Russische Truppen rücken in der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk weiter vor und kommen ihrer Eroberung näher.

Sie hätten die Industriestadt bereits zu 70 Prozent unter Kontrolle, erklärte Serhij Gaidai, der Gouverneur der ukrainischen Region Luhansk, in der Sjewjerodonezk liegt, am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Angesichts der angekündigten zusätzlichen Waffenlieferungen durch die USA warnte die russische Regierung vor einer Eskalation. Jede Waffenlieferung an die Ukraine erhöhe die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen Russland und den USA, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge.

Die russischen Truppen rücken nach britischen Angaben ins Zentrum von Sjewjerodonezk vor. Am Montag und Dienstag seien die Kämpfe heftiger gewesen, erklärte das Verteidigungsministerium in London in einem auf Twitter verbreiteten neuen Geheimdienstbericht. "Mehr als die Hälfte der Stadt ist jetzt wahrscheinlich von russischen Streitkräften besetzt." Unter ihnen seien auch Kämpfer aus Tschetschenien.

Einige ukrainische Truppen hätten sich auf für sie günstigere, vorbereitete Stellungen zurückgezogen, schrieb Gouverneur Gaidai. Er hatte bereits vor einigen Tagen erklärt, es sei möglich, dass Soldaten sich aus Sjewjerodonezk zurückziehen würden, um nicht eingekesselt zu werden. Die Stadt ist von großer strategischer Bedeutung. Mit ihrer Eroberung der käme Russland der kompletten Kontrolle über die gesamte Ost-Ukraine einen großen Schritt näher.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, russische Streitkräfte griffen nicht nur Sjewjerodonezk, sondern auch andere Ziele im Osten und Süden des Landes an. Im Visier sei unter anderem wichtige Infrastruktur. In Sjewjerodonezk würden nördliche, südliche und östliche Bezirke beschossen. Die Stadt, in der unter anderem Chemie-Anlagen angesiedelt sind, war in den vergangenen Tagen das Hauptziel der russischen Offensive.

Die Regionen Luhansk und Donezk bilden zusammen den Donbass. Dort hat Russland zusammen mit pro-russischen Separatisten, die seit 2014 weite Teile des Donbass kontrollieren, in den vergangenen Wochen die Offensive verstärkt. Wenn die russischen Truppen Sjewjerodonezk und seine Zwillingsstadt Lyssytschanks am westlichen Ufer des Flusses Siwerskji Donez erobern, haben sie ganz Luhansk unter Kontrolle. Damit wäre ein wichtiges Ziel der von Präsident Wladimir Putin angeordneten Invasion erreicht.

Die Nato rechnet einem Medienbericht zufolge noch mit einem monatelangen Krieg. "Während die Kämpfe im Donbass wahrscheinlich noch einige Monate andauern, ist die intensivste Phase - und Russlands beste Chance, seine erklärten Ziele kurzfristig zu erreichen - in den nächsten zwei Monaten", zitierte "Business Insider" aus einem Lagebericht der Nato von Anfang dieser Woche. In internen Militäranalysen komme auch die Bundesregierung zu einer ähnlichen Einschätzung. Im Bundestag bekräftigte Kanzler Olaf Scholz, Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen. Er stellte der Ukraine in Aussicht, auch das Luftverteidigungssystem IRIS-T zu liefern.

BIDEN: UKRAINE ERHÄLT BETRÄCHTLICHE MENGE AN WAFFEN

Um die Ukraine im Kampf gegen die am 24. Februar begonnene russische Invasion zu unterstützen, hat US-Präsident Joe Biden die Lieferung fortschrittlicher Raketensysteme und Munition angekündigt, womit russische Ziele auch bei großer Reichweite getroffen werden könnten. "Wir haben schnell gehandelt, um der Ukraine eine beträchtliche Menge an Waffen und Munition zu schicken, damit sie auf dem Schlachtfeld kämpfen und am Verhandlungstisch in der bestmöglichen Position sein kann", schrieb Biden in einem Beitrag für die "New York Times".

Ein ranghoher Mitarbeiter der US-Regierung sagte, die neuen Lieferungen zusätzlich zu den Drohnen und Flugabwehrraketen im Wert von mehreren Milliarden Dollar beinhalteten das Artillerie-Raketensystem M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS). Es werde von der Ukraine verwendet, um russische Vorstöße auf ihr Territorium abzuwehren, aber nicht gegen Ziele auf russischem Territorium eingesetzt, sagte ein US-Beamter. Die Ukraine hält diese System für entscheidend bei der Abwehr russischer Raketenangriffe.

Russland reagierte mit harter Kritik auf die Ankündigung der HIMARS-Lieferung seitens der USA. Seine Regierung sehe dies als "extrem negativ" an, sagte Vize-Außenminister Rjabkow. Die Entscheidung der USA, fortschrittliche Raketensystem und Munition zu liefern, erhöhe das Risiko einer direkten Konfrontation. Kurz nach der Ankündigung der USA teilte das russische Verteidigungsministerium mit, die Atomstreitkräfte hielten in der Provinz Iwanowo nordöstlich von Moskau ein Manöver ab. Rund 1000 Soldaten trainierten intensiv mit mehr als 100 Fahrzeugen, darunter Trägersysteme für ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Jars, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Ministerium. In der Meldung wurde die von den USA angekündigte Waffenlieferung allerdings nicht erwähnt.