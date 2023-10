Russland kritisiert israelische Luftangriffe auf Syrien scharf

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Flughäfen in Syrien als groben Verstoß gegen die Souveränität des Landes kritisiert und vor einer weiteren Eskalation in Nahost gewarnt. Angesichts der Zuspitzung des palästinensisch-israelischen Konflikts könnten solche Handlungen eine Ausweitung der militärischen Auseinandersetzung auf die ganze Region provozieren, schrieb das Außenministerium in Moskau am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Dies dürfe auf keinen Fall zugelassen werden.

Die Schläge gegen Landebahnen der Flughäfen in Damaskus und Aleppo träfen zivile Infrastruktur. "Damit wurden völlig unschuldige Menschen und die Sicherheit des internationalen Flugverkehrs einer realen Gefahr ausgesetzt", hieß es zudem. Das israelische Militär hatte sich nicht zu dem Vorfall geäußert. Syrischen Medienberichten zufolge soll als Folge der Angriffe vom Donnerstag der Flugbetrieb eingestellt worden sein.

Nach dem Terrorangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel wurden auch aus Syrien Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert. Israel hat bereits in der Vergangenheit Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien bombardiert, um zu verhindern, dass Israels Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss dort ausweiten. Neben dem Iran gilt Russland als der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

/bal/DP/he