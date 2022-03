Russland leistet laut Finanzministerium erneut Zinszahlung in US-Dollar

MOSKAU/FRANKFURT (dpa-AFX) - Russland hat nach Angaben des Finanzministeriums seit Beginn des Ukraine-Kriegs erneut eine fällige Zinszahlung auf eine in Fremdwährung begebene Anleihe geleistet. Ein Kupon in Höhe von 102 Millionen US-Dollar auf eine 2035 fällige Fremdwährungsanleihe sei an die National Settlement Depository, ein russischer Wertpapierverwahrer, überwiesen worden, teilte das russische Finanzministerium am Dienstag mit. Von dieser zentralen Verwahrstelle soll das Geld an die Gläubiger fließen.

Mit der Überweisung habe das Finanzministerium seine Verpflichtungen aus den Anleihebedingungen "vollständig" erfüllt, hieß es weiter. Das wegen des Kriegs in der Ukraine mit harten Finanzsanktionen belegte Russland hatte Mitte des Monats eine erste Zinszahlung seit Kriegsbeginn in Höhe von 117 Millionen Dollar geleistet, allerdings war diese Zahlung über die Bank Citigroup abgewickelt worden. Zuvor war am Markt spekuliert worden, ob Russland seine Zinszahlungen wegen der Sanktionen überhaupt leisten kann.

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Zahlungsfähigkeit Russlands jüngst als gefährdet eingeschätzt. Das Land sei trotz umfangreicher Devisenreserven "sehr anfällig für Zahlungsausfälle", urteilten die Bonitätsprüfer in einer Mitteilung von Mitte März.

