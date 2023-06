Russland-Sanktionen - Medienunternehmen setzt sich vor Gericht durch

KÖLN (dpa-AFX) - Im Streit um die Durchsetzung von Russland-Sanktionen hat eine Bundesbehörde vor dem Verwaltungsgericht Köln eine Niederlage einstecken müssen. Nach einem Eilbeschluss muss die beim Zoll in Köln angesiedelte Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung einzelne Zahlungen eines in Deutschland ansässigen Medienunternehmens in russischem Besitz freigeben. Das teilte das Verwaltungsgericht Köln am Montag mit. Die Eigentümerin steht wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf der Sanktionsliste der Europäischen Union (EU). Die Zentralstelle arbeitet seit Anfang 2023 und hatte Geschäftskonten des Medienunternehmens sichergestellt. Zum Namen der Firma machte das Gericht keine Angaben.

Die Antragstellerin verlangt, dass Zahlungen für Miete der Geschäftsräume, Reinigung, Abfallentsorgung und IT-Betreuung, Internet- und Mobilfunkverträge und andere gesetzliche Abgaben freigegeben werden. Das Gericht gab dem statt. Laut Mitteilung sieht die EU-Sanktionsverordnung Ausnahmen vor. Die würden in diesem Fall greifen, sagte das Verwaltungsgericht zur Begründung. Besonders, weil die Konten nur vorläufig sichergestellt wurden. Bei den Zahlungen handele es sich zum Teil um gesetzliche Verpflichtungen, "die zu den Grundbedürfnissen des Unternehmens zählen und für sein Fortbestehen erforderlich sind", heißt es in der Mitteilung zur Eilentscheidung vom vergangenen Freitag.

Gegen den Beschluss kann die Zentralstelle Beschwerde am Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster einlegen./lic/DP/men