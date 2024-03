Russland schürt Zweifel an IS als Drahtzieher von Konzert-Anschlag

Moskau (Reuters) - Die russische Führung gibt sich auch drei Tage nach dem tödlichen Anschlag auf Besucher eines Konzerts bei Moskau nicht davon überzeugt, dass die radikalislamische IS-Miliz für die Tat verantwortlich sein soll.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, es wäre unpassend, sich zu den Bekennerangaben des IS zu äußern, so lange die Ermittlungen noch im Gange seien. Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa wiederum richtete sich in einem Gastbeitrag für eine russische Zeitung direkt an die USA, die die Angaben des IS für glaubwürdig halten. "Achtung - eine Frage an das Weiße Haus: Sind Sie sicher, dass es der IS war? Könnten Sie darüber noch mal nachdenken?" Sacharowa warf den USA vor, das IS-Schreckgespenst heraufzubeschwören, um von ihren "Schützlingen" in Kiew abzulenken.

Bereits am Wochenende hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Verbindung zur Ukraine gezogen. Auf den sogenannten Islamischen Staat (IS) ist er dagegen öffentlich nicht eingegangen, obwohl die Gruppe den Anschlag rasch für sich reklamierte und inzwischen auch Videomaterial veröffentlicht hat, das nach ihren Angaben während des Angriffs entstand. Die Ukraine hat jegliche Verwicklung zurückgewiesen. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Putin vor, er versuche von eigenem Versagen abzulenken, indem er die Ukraine ins Spiel bringe.

KREML: KEIN LAND IST VOLLSTÄNDIG IMMUN GEGEN TERROR

Auf Vorwürfe, wonach Russlands Spezialdienste versagt hätten, entgegnete Peskow am Montag: "Leider zeigt sich in unserer Welt, dass keine Stadt und kein Land vollständig immun gegen die Bedrohung des Terrorismus ist." Die Spezialdienste arbeiteten unermüdlich daran, Russland zu verteidigen. "Der Kampf gegen den Terrorismus ist ein fortlaufender Prozess, der eine umfassende internationale Zusammenarbeit erfordert. Aber Sie können sehen, dass diese Zusammenarbeit jetzt, in dieser äußerst akuten Konfrontationsphase, in keiner Weise vollständig umgesetzt wird."

Die USA hatten Russland nach eigenen Angaben zwei Wochen zuvor über Geheimdiensterkenntnisse informiert, wonach in Moskau womöglich ein Angriff bevorstehe. Auf die Frage, ob die russischen Sicherheitskräfte Hilfe aus dem Westen benötigten, sagte Peskow, dass diese autonom arbeiteten. Die Frage der Unterstützung stelle sich derzeit nicht.

Vier bewaffnete Männer hatten am Freitag die Crocus City Hall während eines Rockkonzerts gestürmt und um sich geschossen. Anschließend brach ein Feuer aus. Mindestens 137 Menschen wurden getötet und über 180 weitere verletzt. Nach Angaben der russischen Behörden versuchten die Täter, sich in die Ukraine abzusetzen, wo sie über Kontakte verfügt haben sollen. Sie wurden jedoch den Angaben zufolge gefasst.

Ein Gericht in Moskau ordnete Untersuchungshaft an. Bei ihrem Erscheinen vor Gericht hatte einer der mutmaßlichen Täter einen Verband über einem Ohr und ein weiterer Gesichtsverletzungen. Auf die Frage, ob die Männer misshandelt worden seien, sagte Peskow, er werde darauf nicht antworten. Auch an der im Zuge des Anschlags aufgeflammten innenpolitischen Diskussion über eine Wiedereinführung der ausgesetzten Todesstrafe werde sich der Kreml vorerst nicht beteiligen, sagte Peskow. In Russland ist die Todesstrafe nicht abgeschafft. 1996 unterzeichnete der damalige Präsident Boris Jelzin jedoch ein Dekret, dass faktisch auf ein Moratorium hinausläuft. Hinrichtungen gab es seitdem keine mehr in Russland.

(Reuters-Bericht, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)