22.04.2026 10:35:38

Russland: Tote und Verletzte nach ukrainischem Angriff

SYSRAN (dpa-AFX) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind nach russischen Behördenangaben eine Frau und ein Kind in der Stadt Sysran an der Wolga getötet worden. Sie seien aus den Trümmern eines teilweise eingestürzten Wohnblocks gezogen worden, schrieb der Gouverneur des Gebiets Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram. Zwölf Menschen seien verletzt worden. Ihm zufolge beschädigten am Morgen ukrainische Drohnen zwei Mehrfamilienhäuser. Diese Informationen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Gegenangriffe, dort gibt es eine Ölraffinerie. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht 155 ukrainische Drohnen abgewehrt - auch über dem Gebiet Samara.

Lokführerassistent in der Ukraine getötet

Im Südosten der Ukraine kam ein Mensch durch einen russischen Angriff ums Leben, wie der ukrainische Minister für Regionalentwicklung, Olexij Kuleba, mitteilte. Ein Rangierbahnhof in Saporischschja sei mit Drohnen attackiert worden, ein Zug habe sich zu dem Zeitpunkt auf den Gleisen befunden, schrieb Kuleba. Der Lokführerassistent sei getötet, der Lokführer ins Krankenhaus gebracht worden. Der Minister sprach auch von Schäden in Odessa am Schwarzen Meer nach Angriffen auf die Hafeninfrastruktur. Er warf Russland Terror vor.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie immer wieder die russische Ölindustrie ins Visier, deren Einnahmen wichtig für Moskaus Kriegskasse sind. Die Zahl der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen russischer Angriffe in der Ukraine./ksr/DP/nas

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