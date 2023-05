Russland trifft bei Luftangriff Gebäude in Selenskyjs Heimatstadt

Kiew (Reuters) - Mehrere Gebäude in der Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine getroffen worden.

Bei dem in der Nacht gestarteten Angriffen hätten mehrere Gebäude in der Stadt Krywyj Rih in Brand geraten, teilte das ukrainische Präsidialamt am Freitag mit. Dabei sei unter anderem eine 64-jährige schwer verletzt worden. "In Krywyj Rih gab es mehrere Explosionen. Der Feind hat ein privates Industrieunternehmen getroffen. Mehrere Gebäude fingen gleichzeitig Feuer", hieß es

In der gesamten Ukraine war in den frühen Morgenstunden Fliegeralarm ausgerufen worden. Das ukrainische Militär erklärte, drei von sechs Marschflugkörpern und 16 von 22 abgefeuerten Angriffsdrohnen seien abgeschossen worden. Die Zahlen deuten darauf hin, dass ein ungewöhnlich hoher Anteil der russischen Raketen- und Drohnenangriffe nicht abgefangen werden konnten. Abgesehen von den Informationen zu Krywyj Rih blieben weitere Angaben möglichen Zerstörungen der Infrastruktur oder möglichen Opfern aus.

Russland hat seine Raketen- und Drohnenangriffe zuletzt wieder verstärkt. Der Regierung in Kiew zufolge will Russland damit Pläne für eine ukrainische Gegenoffensive erschweren.

