Russland und die Ukraine tauschen Hunderte Gefangene aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene in größerem Umfang ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Rückkehr von 157 russischen Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft. Zudem seien drei Zivilisten in ihre Heimat zurückgekehrt, die bei der kurzzeitigen Besetzung von Teilen des westrussischen Gebiets Kursk in die Ukraine gebracht worden seien. "Im Gegenzug wurden 157 gefangene ukrainische Soldaten übergeben", heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Nach Angaben des Ministeriums sind die russischen Soldaten derzeit in Belarus und werden medizinisch versorgt. Aus Kiew gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung für den Austausch. Der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow hatte in den vergangenen Tagen allerdings bereits derartiges angekündigt.

Der Austausch erfolgte demnach unter Vermittlung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). In Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, laufen derzeit Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern über Wege zum Ende des seit knapp vier Jahren laufenden Kriegs. Die USA vermitteln bei den Gesprächen./bal/DP/jha

