03.01.2026 12:42:39

Russland verurteilt 'bewaffnete Aggression' gegen Venezuela

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat als Verbündeter Venezuelas die "bewaffnete Aggression" der USA gegen das Land verurteilt. "Die Vorwände, die zur Rechtfertigung solcher Aktionen angeführt werden, sind unhaltbar", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Statt pragmatischer Handlungen habe eine "ideologisierte Abneigung" gegen die Führung in Venezuela Oberhand gewonnen. Wichtig sei jetzt, eine weitere Eskalation zu verhindern und den Dialog zu suchen. Russland sei zur Unterstützung bereit.

"Lateinamerika sollte eine Friedenszone bleiben", hieß es in der Mitteilung weiter. Venezuela habe das Recht, "seine eigene Zukunft ohne destruktive, geschweige denn militärische Einmischung von außen zu bestimmen". Russland unterstütze Venezuelas Behörden auch bei der Forderung, unverzüglich eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates einzuberufen.

"Die russische Botschaft in Caracas arbeitet unter Berücksichtigung der Situation normal", teilte das Ministerium mit. Russische Staatsbürger seien nicht betroffen. Kremlchef Wladimir Putin hatte dem autoritären venezolanischen Staatschef, Nicolás Maduro, im Dezember angesichts wachsender Spannungen mit den USA seine Unterstützung zugesichert./mau/DP/he

