Russland weitet Einreiseverbote gegen USA aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Als Reaktion auf westliche Sanktionen hat Russland weiteren 200 US-Amerikanern die Einreise verboten. Auf der so genannten Stop-Liste stehen nun unter anderem auch die beiden Brüder von US-Präsident Joe Biden, James und Francis Biden, sowie Schwester Valerie Biden, wie das Außenministerium in Moskau am Freitag mitteilte. Gegen den US-amerikanischen Staatschef selbst hatte die Behörde bereits Mitte März ein Einreiseverbot verhängt.

Auf der Liste, die mittlerweile knapp 1300 US-Amerikaner umfasst, stehen nun zudem weitere Politiker und Unternehmer, die laut Kreml-Darstellung die Ukraine in ihrem Kampf gegen den seit mehr als acht Monaten andauernden russischen Angriffskrieg unterstützen.

Nach dem Überfall auf das Nachbarland am 24. Februar haben die USA und andere westliche Staaten weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt. Moskau reagierte darauf wiederholt mit eigenen Strafmaßnahmen./haw/DP/ngu