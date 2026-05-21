21.05.2026 08:17:38

Russland: Zwei Tote und Verletzte nach ukrainischem Angriff

SYSRAN (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sind nach russischen Behördenangaben zwei Menschen in der Stadt Sysran an der Wolga getötet worden. Es gebe auch Verletzte, schrieb der Gouverneur des Gebiets Samara, Wjatscheslaw Fedorischtschew, bei Telegram, nannte aber keine Zahlen. Weder zu Schäden noch zu genauen Orten machte er Angaben.

Die Stadt war schon mehrfach Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, dort gibt es eine Ölraffinerie. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. In den vergangenen Monaten baute sie ihre Gegenangriffe ins russische Hinterland aus, sie werden immer sichtbarer.

Kiew nimmt dabei systematisch Raffinerien, Pumpstationen und Exporthäfen der russischen Ölindustrie ins Visier. So will die Ukraine den Treibstoffnachschub für die russische Armee stören und Russlands Einnahmen aus dem Energiegeschäft, die wichtig für Moskaus Kriegskasse sind, schmälern. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen russischer Angriffe in der Ukraine./ksr/DP/zb

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